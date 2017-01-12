外交部籲：奈及利亞保留後續協商空間

外交部發言人王佩玲今天說，奈及利亞要求駐奈經貿辦事處從阿布加遷往第一大城拉哥斯，鑒於雙方簽有設處備忘錄，基於平等互惠原則，外交部籲奈及利亞與我方保留後續協商空間。

王佩玲表示，中華民國和奈及利亞從未建立外交關係，奈及利亞政府卻配合中國大陸舉行記者會，宣稱基於「一個中國」不再承認台灣是一個國家，並終止與我外交關係，企圖混淆國際視聽，外交部對於奈及利亞政府的無理行徑表達嚴正抗議與譴責。

王佩玲上午在外交部例行記者會做上述表示。

中新社今天報導，中國大陸外交部長王毅當地時間11日在奈及利亞首都阿布加與奈及利亞外長奧尼亞馬共同會見記者，王毅說，幾天前，奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員和機構與台灣發生任何官方往來。

王毅說，「中方讚賞尼方（大陸稱奈及利亞為尼日利亞）堅持一個中國原則並採取果斷措施解決影響兩國政治互信的歷史遺留問題。堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。」

王佩玲表示，我國與奈及利亞為推動互利的經貿實質關係，於民國79年11月21日簽定互設商務代表團備忘錄。中華民國在80年4月在奈國舊都拉哥斯設立「中華民國商務代表團」，奈政府則在81年11月在我國設立「奈及利亞駐華商務辦事處」。我駐處後在洽獲奈國外交部及商務部正式同意，於90年8月自拉哥斯遷往奈國新都阿布加。

她表示，至於奈及利亞要求駐奈經貿辦事處從阿布加遷往第一大城拉哥斯，鑒於中華民國與奈國簽有設處備忘錄且奈及利亞在台北也設有商務辦事處，基於平等互惠原則，外交部呼籲奈及利亞與我方保留後續協商空間。1060112

(中央社)