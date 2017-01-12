年前嬰幼兒窒息、猝死意外增多？正確育兒資訊有管道！
嬰兒意外事件、虐嬰案件頻繁，竟與重要節日有關，根據中國醫藥大學兒童醫院統計的資料顯示，2016年12月到今年1月間，嬰幼兒因意外、外傷送醫的情況增加，請家長特別留意孩童居家安全。
從居家安全的層面來看，平時家長應將尖銳物品收納完善，也要留意孩子玩耍情況，同時提醒家長家中孩童若不足兩歲，睡眠時應在旁照顧，避免窒息意外發生；居家意外發生比例最高的就是嬰幼兒窒息，建議不要讓孩子以平躺的姿勢喝奶水，避免嗆奶窒息的情況發生；另外一個發生率較高的是嬰兒猝死症，造成猝死原因至今仍不明，與睡眠時趴睡或棉被壓住口鼻影響呼吸有關，也可能是嬰幼兒的呼吸道感染，造成呼吸不順暢，若家長未及時察覺，孩子睡眠時就可能發生猝死。
根據醫師觀察，12月到1月之間適逢農曆年前，家長或是受託照顧者，欲處理的事情增加，容易因疏忽或是繁雜的情緒而影響對嬰幼兒照顧，造成嬰幼兒因趴睡窒息、腦傷、外傷等情形增加，其中也不乏有虐嬰的情形。
「2017全國托嬰中心評鑑網」制定全台托嬰機構評鑑機制，幫助提升托嬰機構、居家保母品質，替家長把關，同時也提供嬰幼兒相關的保健資訊，讓有托嬰需求或自行居家照顧的家長有正確的資訊管道來源。
(中時電子報)
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