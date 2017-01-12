愛吃美食竟害長針眼？痊癒關鍵是….

針眼與眼瞼皮脂腺分泌有關，當皮脂腺分泌旺盛時，就容易造成阻塞，若眼睛剛好碰到感染源，如揉眼睛、眼妝卸除不乾淨等等，就會造成細菌感染導致針眼。圖片來源：健康365

眼睛常常浮腫、刺痛，按壓眼皮時更是疼痛，出現這些症狀時就是針眼發作了，針眼總讓人不勝其擾，除了揉眼睛所導致之外，還有哪些不良習慣會讓針眼反覆發作呢？

針眼與眼瞼皮脂腺分泌有關，當皮脂腺分泌旺盛時，就容易造成阻塞，若眼睛剛好碰到感染源，如揉眼睛、眼妝卸除不乾淨等等，就會造成細菌感染導致針眼；眼科醫師表示，針眼初期可勤熱敷，促進眼部血液循環，有助代謝發炎物質，大約1周內針眼就會消失，若狀況無法改善，建議應就醫服藥，提醒民眾長針眼勿拖延，一旦膿包太大，就需要透過手術引流。

除了油性膚質的人好發針眼外，還會因為飲食與生活習慣導致針眼發作頻繁，過多油膩、燥熱的飲食，如油炸物、堅果類以及補湯，都會讓皮脂分泌旺盛，進而提高長針眼的機率，尤其年節將至，熱量高、油膩的食物應適量食用；另外，熬夜會讓身體免疫力下降，眼睛容易被細菌感染，提高針眼機率。

醫師補充說明針眼不會傳染，若身邊的家人都同時感染針眼的話，應檢視是否是不良的生活作息或飲食習慣所導致；也提醒民眾針眼反覆發作頻率高，應就醫做詳細檢查不可輕忽。

(中時電子報)