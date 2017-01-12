三鳳中街聯合稽查 買年貨把握三原則

高市衛生局組成聯合稽查小組，前往三鳳中街為食安、消費權益把關。（柯宗緯攝）

標檢局特地檢測磅秤，凡在誤差值內、符合標準，貼上合格貼紙。（柯宗緯攝）

三鳳中街特別貼上布條，提醒民眾是以台斤論價，若遇到公克計價，必須張大眼仔細比價。（柯宗緯攝）

年節前夕，今早高雄市衛生局偕消保官，前往高雄年貨大街三鳳中街進行聯合稽查，特別提醒消費者購買年貨張大眼，把握三大原則，不買標示不清產品、顏色異常鮮豔或偏白、具有刺鼻味，另外消費者最關心的計價問題，標檢局特地檢測磅秤，凡在誤差值內貼上合格貼紙，讓消費者不會被佔便宜，壞了過年好心情。

衛生局食品衛生科長陳建榮指出，針對年貨食品第一波檢驗結果出爐，包括湯圓、瓜果類、牛肉乾、魚丸等，防腐劑、殺菌劑等含量均符合標準。另外，網購年貨部分，昨針對4家冷凍運輸車業者稽查，冷凍冷藏方式皆合乎標準。

陳建榮說，散裝部分業者必須清楚標示品名、生產地及有限期限，消費者若有疑慮可要求業者出示相關證明。購買年貨要注意三大原則，不買標示不清、顏色異常、刺鼻異味等。

(中時)