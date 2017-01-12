三鳳中街聯合稽查 買年貨把握三原則
年節前夕，今早高雄市衛生局偕消保官，前往高雄年貨大街三鳳中街進行聯合稽查，特別提醒消費者購買年貨張大眼，把握三大原則，不買標示不清產品、顏色異常鮮豔或偏白、具有刺鼻味，另外消費者最關心的計價問題，標檢局特地檢測磅秤，凡在誤差值內貼上合格貼紙，讓消費者不會被佔便宜，壞了過年好心情。
衛生局食品衛生科長陳建榮指出，針對年貨食品第一波檢驗結果出爐，包括湯圓、瓜果類、牛肉乾、魚丸等，防腐劑、殺菌劑等含量均符合標準。另外，網購年貨部分，昨針對4家冷凍運輸車業者稽查，冷凍冷藏方式皆合乎標準。
陳建榮說，散裝部分業者必須清楚標示品名、生產地及有限期限，消費者若有疑慮可要求業者出示相關證明。購買年貨要注意三大原則，不買標示不清、顏色異常、刺鼻異味等。
(中時)
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