協助興航員工轉職 媒合會16日登場
(中央社記者余曉涵台北12日電)勞動部今天宣布，為了協助復興航空員工轉職，在1月16日跟雙北政府合辦「復興航空員工就業專案媒合活動」，現場會有1400個職缺。
去年復興航空宣布解散並資遣旗下將近1700名員工，為了要協助復興航空公司員工能順利就業與轉職，勞動部勞動力發展署跟台北市政府及新北市政府，預計在1月16日舉辦「復興航空公司員工就業專案媒合活動」。
勞動力發展署說，這次專案媒合活動前針對員工原職務內容及其專業性的就業需求，進行職務職能分析，再由交通部民航局、台北市政府及新北市政府開發符合職能的產業與職缺。
當中包括中華航空、遠東航空、台灣虎航、華信航空、亞洲航空、漢翔公司、長榮航勤、航合公司、三晉整合營銷公司、凱撒飯店、微風廣場、昇恒昌、采盟公司、鼎泰豐、饗食天堂及其他知名大廠等，釋出的職缺除飛航機師、空服人員、地勤運務人員、客艙維修、飛機外觀噴漆打磨人員、機械維修員等航空業相關職缺外，還有行政管理、主管秘書、公關副理、總經理秘書、客務、客服專員等中高階服務職缺，也有ERP顧問、軟體開發工程師等技術職缺。
此外，針對督導級中高階主管，也開發了人資副理/主任、財務副理/主任、業務經理、櫃檯主任、教育訓練主管等工作機會。
勞動力發展署強調，當天活動現場，除了26個徵才廠商攤位，並設置勞動權益、職訓課程等政府資源專區，協助求職者了解自身權益或進修第二專長提升職能；另有1對1就業諮詢服務專區，透過專業老師提供求職者個別職涯諮詢，引導檢視自我資源、釐清個人優勢、訂定職涯發展目標，並擬定行動方案，以協助求職者順利就業。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。