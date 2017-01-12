協助興航員工轉職 媒合會16日登場

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(中央社記者余曉涵台北12日電)勞動部今天宣布，為了協助復興航空員工轉職，在1月16日跟雙北政府合辦「復興航空員工就業專案媒合活動」，現場會有1400個職缺。

去年復興航空宣布解散並資遣旗下將近1700名員工，為了要協助復興航空公司員工能順利就業與轉職，勞動部勞動力發展署跟台北市政府及新北市政府，預計在1月16日舉辦「復興航空公司員工就業專案媒合活動」。

勞動力發展署說，這次專案媒合活動前針對員工原職務內容及其專業性的就業需求，進行職務職能分析，再由交通部民航局、台北市政府及新北市政府開發符合職能的產業與職缺。

當中包括中華航空、遠東航空、台灣虎航、華信航空、亞洲航空、漢翔公司、長榮航勤、航合公司、三晉整合營銷公司、凱撒飯店、微風廣場、昇恒昌、采盟公司、鼎泰豐、饗食天堂及其他知名大廠等，釋出的職缺除飛航機師、空服人員、地勤運務人員、客艙維修、飛機外觀噴漆打磨人員、機械維修員等航空業相關職缺外，還有行政管理、主管秘書、公關副理、總經理秘書、客務、客服專員等中高階服務職缺，也有ERP顧問、軟體開發工程師等技術職缺。

此外，針對督導級中高階主管，也開發了人資副理/主任、財務副理/主任、業務經理、櫃檯主任、教育訓練主管等工作機會。

勞動力發展署強調，當天活動現場，除了26個徵才廠商攤位，並設置勞動權益、職訓課程等政府資源專區，協助求職者了解自身權益或進修第二專長提升職能；另有1對1就業諮詢服務專區，透過專業老師提供求職者個別職涯諮詢，引導檢視自我資源、釐清個人優勢、訂定職涯發展目標，並擬定行動方案，以協助求職者順利就業。1060112

(中央社)