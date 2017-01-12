韓國瑜宣布參選 柯文哲：新東西新期待

台北市長柯文哲今天說，北農總經理韓國瑜宣布參選國民黨主席那也是一個選擇，「可以賣新產品，給市場決定，至少這是一個新的選項，對新的東西還是有新的期待」。

柯文哲上午出席「老房子文化運動計畫：陽明山美軍俱樂部」修建完成開幕記者會，會後受訪，媒體詢問，關於台北農產公司總經理韓國瑜上午發表聲明，宣布參選國民黨主席的看法。

柯文哲說，那也是一個選擇，「可以賣新產品，但要看市場接不接受，由市場決定，至少這是一個新的選項，「看起來至少比較新、比較有創意」。

柯文哲表示，新的是否一定成功，不知道，但「重複過去失敗經驗不會成功」，這比較確定，「對新的東西還是有新的期待」。1060112

(中央社)