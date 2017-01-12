高鐵春節再加開8班 14日凌晨開賣

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農曆春節即將到來，還沒買到高鐵車票的民眾快把握機會，高鐵公司今天宣布，將再加開8班次疏運，南下北上各4班，14日凌晨零時開賣。

農曆春節返鄉出遊，高鐵車票難求，台灣高鐵表示，由於1月25日至2月2日尖峰時段車票幾乎賣光光，因此決定增開8班次，南下4班、北上4班列車，到時也會依旅運需求提供3至5節自由座車廂。

高鐵公司表示，這波加班車票將於14日凌晨零時開賣，建議旅客事先訂位。1060112

(中央社)