檢方拍賣扣案動產 男攜巨款志在必得

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高雄地檢署、橋頭地檢署與行政執行署高雄分署，今天聯合舉辦名車、肉乾等扣案動產聯合變價拍賣，應有盡有，吸引民眾搶拍競標聲不斷，喊價不手軟，有人攜巨款志在必得。

這場扣案動產聯合變價拍賣在高雄地檢署前廣場舉行，公開拍賣雄檢、橋檢和執行署高雄分署分別於刑事案件偵查中查扣及行政查封的BMW、BENZ等名車多輛，也有重機和進口高級瓷器、名牌太陽眼鏡、肉乾等。

高雄地檢署表示，為落實刑法沒收新制，徹底剝奪犯罪不法利得，由高雄三署舉辦這場扣案動產聯合變價拍賣。

不少民眾一早就參加拍賣登記和領取號碼牌，擠爆現場，搶拍競標撿便宜，喊價不手軟；一名男性民眾凌晨自台北攜巨款南下排隊領號碼牌，有備而來相中一輛名車，表示一定要買到這輛車。

拍賣官分別由檢察官和書記官擔綱，發揮說學逗唱的推銷功力，搖身一變宛如夜市的「叫賣哥」上身，拍賣過程緊張刺激，催促民眾熱絡喊價，拍賣價愈喊愈高時，引來現場掌聲不斷。1061112

(中央社)