修電業法後電價漲 柯建銘：太早斷言

我要評比

民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘今天表示，修電業法後說電費會漲是太早斷言，外界意思是非核家園後，電價會有漲；民進黨籍立法委員管碧玲也說，完全是謠言。

柯建銘表示，電業自由化走40年，終於三讀。他當立委20多年、提過2次修正，對電業法修正感受深，這是朝野想到的方法，綠電先行，是重要腳步。

他說，電業法裡很多機制，發電屬於非公用事業、輔導綠能等都規定清楚，將來如何監理，應是朝野最大共識，希望第一步踏出，將來還有第二階段全面自由化問題要處理。

管碧玲表示，外傳修電業法後，電費會漲3倍，完全是謠言；電價是政府主導、決定，無關修電業法。

不過，中國國民黨籍立委王惠美表示，從整體結構講勢必要漲，發電配比上，綠電要從4％提升到20％，電價怎麼可能不漲？1060112

(中央社)