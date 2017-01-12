國中教育會考 簡章13日公告
攸關27萬國中畢業生升學權益的「國中教育會考」，簡章預計於13日同步公告於全國各考區試務主辦學校網站。
106年國中教育會考（會考）預計於5月20日、21日考試，主要作為鑑定國中3年學力，也作為進入高中職後的補救教學依據。不過，全國15個就學區都將會考成績列為免試入學「超額比序」的重要項目之一，也就是說，除了少數試辦「完全免試」的學校外，會考成績攸關升學成敗。
教育部承辦人員指出，會考免收報名費，全國國中應屆畢業生都應該參加，由所就讀學校於3月16日至18日集體報名。如果是非應屆畢業生，則要收報名費新台幣500元。
會考考科包括國文、英語、數學、社會、自然、寫作測驗。特別的是，英語科有考聽力測驗，佔20％分數，數學則有考非選擇題，佔15％分數。
考生如果有聽覺障礙，可以申請免考英語聽力，將以英語閱讀部分的成績換算成等級和標示。視障考生若需使用盲用電腦，為了避免不同語音間的干擾，也可申請英聽選項播音服務。相關資訊可參考教育部網站。1060112
(中央社)
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