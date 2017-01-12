台中百元年菜 1300元10道菜過好年

為了讓一般民眾可以吃到經濟實惠的年夜飯，台中市第五市場攤商李西東連續5年推出百元年菜，今年在各方熱切詢問下繼續推出，10道菜1300元就可以澎派上桌。中央社記者郝雪卿攝 106年1月12日

為了讓一般民眾可以吃到經濟實惠的年夜飯，台中市第五市場攤商李西東連續5年推出百元年菜，今年在各方熱切詢問下繼續推出，10道菜1300元就可以澎派上桌。

台中市第五市場丸東商號是知名的攤商，5年前推出百元年菜，相較於飯店、餐廳的高價位，李西東一推出就受到消費者好評，此後，只要年關將屆，各方都會詢問何時推出百元年菜爭相搶購，由於今年多項食材上漲，李西東還在考慮是否繼續推出，但在消費者殷切期待下，決定仍然推出，並從13日起正式開賣。

最近多項食材上漲，李西東說，其中蒜頭漲6成、紅蔥頭漲1倍、香菇漲3至4成、魚皮也漲了2成，只有豬肉和蔬菜價格平穩，曾考慮佛跳牆維持原價，但如此必須減少食材，為了維持品質與口味，才調漲50元，從原來的200元調高為250元。

百元年菜則有魚皮白菜滷、芋頭排骨酥、紅燒獅子頭、紅燒肉等8道菜；李西東說，今年特別推出藥膳醉豬蹄限量500份，售價250元，每道菜都可以單點，全部10道菜共1300元，13日起開賣至27日。

李西東表示，去年佛跳牆共賣出1500碗，其餘年菜賣出約1萬碗，今年準備的量和去年差不多，13日上午9時開賣，除夕前幾天會視銷售情況再決定是否增加數量。1060112

(中央社)