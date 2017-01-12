韓流推銷卡好用 仁川將興建影城

我要評比

南韓仁川市推動興建影城計畫，預定2020年6月對外開放，期待成為影城觀光勝地，並取代現行南楊州影城。

南韓「中央日報」指出，仁川市正在討論闢建具有電影外景地和攝影棚的影城，並詳細討論利用現有建築，打造全新建築景觀。

目前京畿道南楊州影城是南韓最大的電影城，40%到50%的南韓國電影都拍攝於此。但是韓國電影振興委員會在去年10月將占地132萬3113平方公尺的南楊州影城用地，售給南韓建築企業富榮集團。

南韓電影界反對將南楊州影城遷至釜山。因為搬運裝備運到偏遠的釜山地區拍攝，費用龐大。

仁川影城計劃未來完工開放時間訂在2020年6月前後，期待新建影城可以取代南楊州影城地位，成為「電影拍攝勝地」。

報導指出，仁川市市長劉正福也在最近的幹部會議上表示，靈活運用電影或電視劇推銷仁川，可以讓仁川成為韓國的競爭力。

仁川具備很多優勢，例如：距離電影製作公司密集的首爾很近；松島、永宗和青羅等新興城市容易進行交通管制等。但由於仁川市沒有影視劇攝影棚，因此，大部分戲份都是現場實景拍攝。

拍攝「來自星星的你」、「請回答1988」和「太陽的後裔」等人氣電視劇的仁川地區已經是旅遊勝地。1060112

(中央社)