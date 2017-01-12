生育率下降 越南擬開放二孩政策

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因應近來呈現下降趨勢的生育率，越南當局擬定修法，開放每對夫婦生育兩個子女的政策。

越南自1970年代至今實施非強制性的二孩政策，規定每對夫婦只能生育最多兩個子女，若生第3胎以上，將遭罰款，身為越共黨員或公務員的違規者還遭黨紀處分和公職處分。

數據顯示，越南生育率目前為2.1%，但是各地之間生育率差距較大，例如胡志明市和頭頓省（Vung Tau）生育率分別僅為1.45%和1.56%，而偏僻的萊州省（Lai Chau）生育率卻高達3.11%。

專家指出，越南男女出生比例目前失衡嚴重，2015年男女嬰兒比例為每100名女嬰比112名男嬰，其中多年來實施二孩政策是起因之一。此外，越南目前已經進入人口高齡化發展階段，需要政府根據人口情況作出調整。

本地媒體報導，越南衛生部日前向司法部呈交人口法草案，其中提出「夫婦可以自行決定子女人數但政府勸告只生育2個子女」和「繼續實施現行二孩政策但允許滿足特定條件的夫婦和地區可以生育2個子女以上」等2個方案。

報導指出，這項草案明年初將呈交政府審核，再向國會常務委員會和國會呈交，繼續討論與徵求意見。1060112

(中央社)