NBA賀歲短片 林書豪柯瑞等4人合力演出
效力美NBA布魯克林籃網的林書豪左大腿拉傷持續復健中，明天將缺戰紐奧良鵜鶘。不過NBA為慶祝華人農曆新年，今起播放豪小子與勇士球星柯瑞等人錄製的賀歲短片，相當喜氣。
再過2週就是農曆新年，美國主流社會愈來愈多人認識此一華人重大節慶，美NBA職籃近來更積極爭取華裔球迷及廣大華人市場。
NBA這支長達30秒賀歲廣告，邀請籃網華裔球星林書豪、勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、豪小子老東家休士頓火箭一哥哈登（James Harden）、鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis）等4人合力演出。
配合極富農曆年氛圍的紅包、傳統紅色燈籠、中國茶壺等背景，4位球星互相傳球投籃，最後由林書豪及柯瑞真人變身，合體亮相，互道「農曆年快樂」結尾，整體畫面相當喜氣。
NBA賀歲廣告今天起在YouTube播放後，已引起不少球迷注意。另林書豪去年底左大腿二度受傷後，包括明天主場一役，已缺賽8場。
有了前車之鑑，籃網似不急著讓豪小子回到場上。控球後衛改由懷海德（Isaiah Whitehead）及丁威迪（Spencer Dinwiddie）分擔。籃網也將在15日主場對戰火箭時，首度舉辦「台灣之夜」，大紐約地區僑民購票十分踴躍，不管林書豪屆時是否登場，都希望到場幫他加油打氣。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。