NBA賀歲短片 林書豪柯瑞等4人合力演出

效力美NBA布魯克林籃網的林書豪左大腿拉傷持續復健中，明天將缺戰紐奧良鵜鶘。不過NBA為慶祝華人農曆新年，今起播放豪小子與勇士球星柯瑞等人錄製的賀歲短片，相當喜氣。

再過2週就是農曆新年，美國主流社會愈來愈多人認識此一華人重大節慶，美NBA職籃近來更積極爭取華裔球迷及廣大華人市場。

NBA這支長達30秒賀歲廣告，邀請籃網華裔球星林書豪、勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、豪小子老東家休士頓火箭一哥哈登（James Harden）、鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis）等4人合力演出。

配合極富農曆年氛圍的紅包、傳統紅色燈籠、中國茶壺等背景，4位球星互相傳球投籃，最後由林書豪及柯瑞真人變身，合體亮相，互道「農曆年快樂」結尾，整體畫面相當喜氣。

NBA賀歲廣告今天起在YouTube播放後，已引起不少球迷注意。另林書豪去年底左大腿二度受傷後，包括明天主場一役，已缺賽8場。

有了前車之鑑，籃網似不急著讓豪小子回到場上。控球後衛改由懷海德（Isaiah Whitehead）及丁威迪（Spencer Dinwiddie）分擔。籃網也將在15日主場對戰火箭時，首度舉辦「台灣之夜」，大紐約地區僑民購票十分踴躍，不管林書豪屆時是否登場，都希望到場幫他加油打氣。1060112

(中央社)