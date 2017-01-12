未裸退自家事業 監督團體砲轟川普

美國準總統川普今天表示，名下事業完整掌控權已移交兩名成年兒子，但公司仍為他所有。監督團體痛批，相關安排無法避免白宮發生利益衝突。

法新社報導，美國官箴局（Office of GovernmentEthics）主任蕭布（Walter Shaub）公開批評，川普（Donald Trump）的相關安排辜負歷任三軍統帥40年來立下的典範。

蕭布說：「這不符合他自己所提名的人選，以及過去40年來歷任總統所達成的最佳標準。」他舉川普提名提勒森（Rex Tillerson）出任國務卿為例，提勒森已從埃克森美孚石油公司（Exxon Mobil）執行長職位退休。

蕭布表示，川普自家事業跟外國不會有新協議的承諾，並不能解決現有商業利益產生的問題，他呼籲川普全面辭卸。

他說：「除了辭卸所有權責之外，無法解決這些衝突。自從國會1978年在水門案（Watergate）醜聞後火速通過倫理和政府法案以來，就沒有總統這個樣子。」

路透社報導，倫理專家認為，相關安排做得不夠。

總統歐巴馬的白宮前倫理顧問艾森（Norman Eisen）說：「川普先生不智的處理方式將導致醜聞和貪腐。」

蕭布今天在華府智庫1場演說中指出，美國官箴局奉勸川普「放棄衝突資產」，以避免利益衝突。

川普說他拒絕週末剛獲得的1宗20億美元的杜拜開發案。儘管即將入主白宮，川普顯然仍在參與自家事業。提案的達馬克房地產公司（DAMAC）證實雙方確實曾經討論過。（譯者：中央社何宏儒）1060112

(中央社)