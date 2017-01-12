奈國事件 府：打壓或脅迫老路會讓台灣人民反感

我要評比

針對奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名」事件。總統府發言人黃重諺今天表示，不管是打壓或是脅迫老路，都會讓台灣人民反感，無力兩岸關係正常發展。

黃重諺說，中華民國是存在是不爭事實，打壓及脅迫無法改變，同時透過這樣事件，國人也能深刻理解，由此事件可以看出，台灣外交處境非常艱難，不分朝野要醫治對外、捍衛國格、政府堅定推動踏實外交，維持兩岸和平立場不變。

(中時)