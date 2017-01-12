1月12日中視午間新聞速速報

1月12日的中視午間新聞搶先看│中視新聞 20170112

遼寧號北返 今晨脫離台海

就在蔡英文總統率團出訪中美洲友邦的同時，以中共航母遼寧號為首的6艘軍艦編隊，昨天穿越台灣海峽，貼著海峽中線以西向北返回駐地，直到今天清晨脫離台灣海峽!我國軍則海空兩路齊發

全程監控

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雞年套幣開賣 民眾排隊搶買

央行雞年套幣今日早上9點由台銀發售，共12萬套，每套售價1800元一早台銀總行湧入排隊人潮，由於部份民眾前一天以物品佔位，但今日早上發現佔位紙張已遭移除無法向前排爆發口角，也有零星插隊爭議遭現場維持秩序的警察勸導後，才順利開始銷售

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冷氣團來了 週末下探13℃

今天起開始變冷，且週五後將有濕冷的大陸冷氣團報到，氣象專家吳德榮表示，15到17日，氣溫降至零度以下，加上中層大氣有水氣，若兩者搭配得宜，3千公尺以上的高山可以期待降雪。

(中時電子報)