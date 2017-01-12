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傳奇不再 美聯合航空將全面停飛747-400

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波音747-400
美國聯合航空計畫在今年逐步停飛旗下的波音747-400型客機。（達志影像/Shutterstock）

美國聯合航空（United Airlines）日前宣佈，將於今年全面停飛旗下的波音747-400型客機，聯航此舉無疑是宣布曾叱吒全球航空市場的巨無霸將走入歷史。自1970年起，搭載過無數人與貨物的波音747-400客機，是世界上最易識別的飛機之一，如今在講求低油耗的需求下，將完成它「巨無霸」（Jumbo Jet）的使命，逐漸光榮退役。

訂單下滑 波音有意停產經典747客機

據彭博社（Bloomberg）報導，全球第3大的美國聯合航空宣布，將在今年全面停飛旗下的波音747「巨無霸」客機，此一決定除確認747-400型客機將退出北美市場外，更對先前波音公司（Boeing Co.）對747系列的力挽狂瀾投下不信任票。隨著航空業愈來愈講求低油耗與高效率，擁有4架引擎的747-400客機，逐漸被對手空中巴士集團（Airbus Co.）的A380客機取代，目前聯合航空旗下尚有21架747-400型客機，於今年逐步停飛後，原執飛航線將由新一代的A350型與波音777型取代。

Boeing 747SP-21
1988年降落於北京首都機場的聯合航空747客機，與一旁的腳踏車呈現極大反差。（圖/Felix Goetting@維基百科）

China Airlines 747-400
停靠在香港國際機場的華航747-400型客機。（圖/NagamasaAzai@維基百科）

曾是波音公司最大的驕傲，747系列客機被外界譽為「空中女王」，自1970年投入服務後，至2007年為止，波音747保持全球載客量最高飛機的紀錄長達37年。當年於華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）首航時，還請到時任第一夫人的帕特·尼克森（Pat Nixon）為其命名。擁有4架引擎的雙層巨無霸設計，三級艙等設計能載416人、二級艙等則能有524人的高載客量。747系列不僅能載客，在貨運和軍事運輸上都曾稱霸一方。

擁有諸多子型號的747客機，波音在2005年為了延續傳奇而推出新款的800型，但在多方競爭下訂單仍不見好轉，如今恐真面臨退出市場的局面。聯合航空表示，目前尚未確定接替的機型，但正逐步將747客機的機組員與駕駛進行移轉，至於這批將退役的「巨無霸傳奇」，聯合航空承諾將舉辦一個難忘的公開退役典禮，讓全球航空迷和民眾能記住「空中女王」的霸氣身影。

(中時電子報)

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關鍵字：聯合航空波音747-400空中女王停飛
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