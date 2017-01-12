MLB》魔球賭一把 找上巨人失意終結者

36歲卡西亞，去年奪31次救援成功，但9月被巨人拔除終結者的位置。（美聯社資料照）

運動家「魔球」策略再現，今以2年1100萬美元(約3.5億新台幣)簽下巨人前終結者卡西亞(Santiago Casilla)，期許用小成本投資換取意外大驚奇。36歲的卡西亞，去年奪31救援成功，但球季後段不穩，9月被巨人拔除終結者的位置。

(中時電子報)