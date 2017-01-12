吳阿明辭世 民進黨哀悼

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自由時報報系董事長吳阿明辭世，民主進步黨秘書長洪耀福今天代表兼任黨主席的總統蔡英文表達深切的哀悼與敬意。

自由時報今天指出，報系董事長吳阿明於1月8日上午在家中安詳離世，享壽93歲。民進黨發布新聞稿指出，洪耀福今天代表蔡總統表達深切的哀悼與敬意。

民進黨表示，吳阿明一生平實淡泊，致力於「台灣優先、自由第一」的信念，為民主發聲、為台灣發聲，為人民土地投注熱情與關懷，他無私奉獻的心志令人敬佩，民進黨深為感念。1060112

(中央社)