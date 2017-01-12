三星李在鎔進入獨立檢察組到案接受詢問

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南韓總統朴槿惠閨蜜案愈滾愈大，三星電子副會長李在鎔今天上午抵達獨立檢察組，以行賄嫌疑人身分傳喚到案接受詢問，李在鎔低調表示，「讓國民感到失望深表歉意」。

韓聯社報導，李在鎔是以行賄嫌疑人身分到案，抵達獨檢組辦公大樓時並回避記者提問，只表示「讓國民感到失望深表歉意」。

獨檢組將重點調查李在鎔何時認識閨蜜案主嫌崔順實，是否介入向崔順實提供資金等。

三星物產與第一毛織合併案，對李在鎔繼承三星集團經營權至關重要，獨檢組懷疑，合併過程中，為得到作為股東的國民年金公團支援，三星向崔順實方面提供了數百億韓元資金。

報導指出，三星集團2015年8月以培養馬術選手的名義向崔順實掌控的德國一個當地法人提供35億韓元（約合新台幣9398萬元）資金。以三星電子名義購買的名駒價格也高達43億韓元（約合新台幣1億1547萬元）。這些資金已被證實為崔順實之女鄭尤拉使用。

對此，三星方面強烈否認相關指控並主張，因總統朴槿惠施加壓力，不得不向崔順實方面提供資金支援，三星並沒有從中獲益，反而是「受害人」。

報導指出，獨檢組還發現李在鎔在國會聽證會上作虛假陳述的跡象，要求「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」指控李在鎔。

獨檢組表示，應總統朴槿惠的要求，三星集團向朴槿惠指定的機構行賄，但李在鎔在國會聽證會中否認，涉嫌作偽證。1060112

(中央社)