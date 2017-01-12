三星李在鎔進入獨立檢察組到案接受詢問
南韓總統朴槿惠閨蜜案愈滾愈大，三星電子副會長李在鎔今天上午抵達獨立檢察組，以行賄嫌疑人身分傳喚到案接受詢問，李在鎔低調表示，「讓國民感到失望深表歉意」。
韓聯社報導，李在鎔是以行賄嫌疑人身分到案，抵達獨檢組辦公大樓時並回避記者提問，只表示「讓國民感到失望深表歉意」。
獨檢組將重點調查李在鎔何時認識閨蜜案主嫌崔順實，是否介入向崔順實提供資金等。
三星物產與第一毛織合併案，對李在鎔繼承三星集團經營權至關重要，獨檢組懷疑，合併過程中，為得到作為股東的國民年金公團支援，三星向崔順實方面提供了數百億韓元資金。
報導指出，三星集團2015年8月以培養馬術選手的名義向崔順實掌控的德國一個當地法人提供35億韓元（約合新台幣9398萬元）資金。以三星電子名義購買的名駒價格也高達43億韓元（約合新台幣1億1547萬元）。這些資金已被證實為崔順實之女鄭尤拉使用。
對此，三星方面強烈否認相關指控並主張，因總統朴槿惠施加壓力，不得不向崔順實方面提供資金支援，三星並沒有從中獲益，反而是「受害人」。
報導指出，獨檢組還發現李在鎔在國會聽證會上作虛假陳述的跡象，要求「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」指控李在鎔。
獨檢組表示，應總統朴槿惠的要求，三星集團向朴槿惠指定的機構行賄，但李在鎔在國會聽證會中否認，涉嫌作偽證。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。