北市將闢5線「幹線公車」 第三季上路
為調整北市公車路網做準備、提升民眾搭乘意願，北市交通局今天宣布要打造幹線公車路網，第一階段優先推動敦化、松江新生、民生，和仁愛、內湖等5線，日前已公告徵求業者，預計7至9月可上路營運；未來民眾搭乘幹線公車、一般公車雙向轉乘，都可享有半價優惠。
公運處根據站間疏運人數、是否有公車專用道、能否輔助捷運等層面，評估設置幹線公車，將採密集發車模式，規畫平日尖峰班距為4至6分鐘、離峰5至10分鐘，將全部採用低地板公車，也會特別針對車體、站牌做辨識度設計。
而為了鼓勵民眾搭乘，未來幹線公車、一般公車雙向轉乘將可享轉乘優惠，乘客只需負擔一半的票價。公運處說，將編列預算因應，估計一條線需補貼900萬元，第一期要花4500萬元。
(中時)
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