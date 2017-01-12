撿拾手機車輛暴衝 波及路人4人受傷

21歲陳姓男子今（12日）凌晨0時許，開車搭載21歲黃姓女子，行經新北市樹林區中華路，陳男疑因撿拾掉落的手機，不慎誤踩油門，車輛直接衝撞路旁2輛汽車後側翻，陳男自行脫困，黃女一度受困車內，黃女救出後腦有血腫情況，送醫後無生命危險，車禍波及路旁3位路人，其中1人左小腿開放性骨折，另2人輕微挫傷，陳男酒測值為零，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

(中時)