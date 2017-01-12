不痛不代表沒問題！翹腳、駝背致椎間盤突出

長時間久站與久坐、常低頭用3C產品、搬重物，再加上體重過重，都會造成脊椎負擔導致椎間盤突出，患者通常會在背部與腳部出現輕微痠痛、麻的情況。圖片來源：健康365

手麻、腳麻、腰痠背痛是現代人通病，與平常習慣的不良姿勢有關，長期下來會連帶影響脊椎與腰椎，造成全身痠痛的情況，其中椎間盤突出是罹患比例較高的脊椎疾病，若未及時復健改善恐會造成下肢癱瘓，千萬不可輕忽。

長時間久站與久坐、常低頭用3C產品、搬重物，再加上體重過重，都會造成脊椎負擔導致椎間盤突出，患者通常會在背部與腳部出現輕微痠痛、麻的情況；椎間盤突出近年來有年輕化的趨勢，多數人不會警覺是椎間盤出問題，直到出現坐骨神經痛、無法彎腰或站直、手腳麻木時才會前往就醫。

現代人容易有肥胖問題，腹部周圍脂肪堆積，身體為了保持平衡會讓骨盆傾斜，長期下來就會導致下背疼痛。椎間盤突出若嚴重時，患者坐著或站著都會痠痛難耐，甚至造成大小便失禁、下肢癱瘓。

提醒民眾肩頸或腰部不痛並不代表脊椎沒問題，當感到疼痛時就是椎間盤突出壓迫到神經，或是周邊肌肉發炎導致，保持脊椎健康民眾應建立預防勝於治療的觀念，同一個姿勢不要超過一小時，可適時扭腰、拉筋，減少肩頸壓力，避免肌肉僵硬減少椎間盤突出的發生，也要注意平常姿勢不要翹腳與不自覺駝背。

(中時電子報)