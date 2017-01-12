NBA》韋少又來了 生涯首次遭遇灰熊摘大三元

右邊卡特的表情似乎在說，韋斯布魯克你也太愛表演了吧。(美聯社)

韋斯布魯克繼續朝著改寫大三元紀錄邁進！本季還沒打到一半，韋少12日又拿24分、13籃板與12助攻的本季第18次大三元，帶領雷霆103比95力退灰熊，這是韋少生涯第55次大三元，也是生涯首次遭遇灰熊拿下大三元。

單場12助攻的韋斯布魯克，生涯助攻數來到4872次，正式超越湖人後衛卡德隆的4865次，成為史上助攻榜第62名，排在他前面第61名是快艇總教練瑞弗斯的4889次，以韋少的助攻進度來看，可能只需3場比賽就可超越。

這場比賽韋斯布魯克也獲不少隊友火力支援，替補中鋒坎特拿下19分、13籃板的雙10數據，歐拉迪波16分，亞當斯12分、8籃板，葛蘭特10分，雷霆目前拿到3連勝，且以24勝16敗與爵士並列西區第5。

灰熊則以康利22分、6助攻與4籃板表現最佳，「高富帥」帕森斯與查克藍道夫各有14分，卡特11分，馬克蓋索手感雖然欠佳，全場投12中4，仍有9分、7助攻、7籃板、2抄截與2火鍋的全能數據。

(中時電子報)