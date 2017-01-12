上吐下瀉、傳染力強！壞習慣害感染諾羅病毒

冬季是諾羅病毒的流行季，容易造成群聚感染，諾羅病毒的傳染途徑為糞口接觸，病毒能長時間存活於感染者的糞便與嘔吐物中。圖片來源：健康365

早晚溫差大感冒病患增加，而近日好發的感冒就是病毒型腸胃炎，最明顯的症狀是上吐下瀉，容易讓病患虛脫無力，對日常生活影響大，該如何預防？

冬季是諾羅病毒的流行季，容易造成群聚感染，諾羅病毒的傳染途徑為糞口接觸，病毒能長時間存活於感染者的糞便與嘔吐物中，因此常常是人與人接觸傳染，或是接觸到患者的嘔吐物、食物或水等間接感染；潛伏期為1-2天，症狀會持續2-3天，會有嘔吐、腹痛、腹瀉以及肌肉痠痛、頭痛等一般感冒症狀。

預防諾羅病毒最重要的就是個人衛生，衛福部列出居家衛生應遵循以下四點：

1. 勤洗手：用餐前、進食前、上廁所後與照顧病人後，尤其是嬰幼兒感染，潛伏期時糞便所含的病毒量最高，家長在更換尿布或處理排泄物後，都應用洗手乳或肥皂洗手。

2. 不食用生食：蔬菜、水果都要清洗乾淨，且貝類等海鮮都應煮熟後再食用，也要避免他人共食。

3. 居家消毒：家中有人受感染，病患接觸過的衣物、床單等應用漂白水消毒獨立清洗，

4. 戴口罩：清潔病患的排泄物或嘔吐物時，應戴口罩避免受病毒傳染。

目前並無治療諾羅病毒的藥物，治療重點在於補充足夠的水分與電解質，避免因腹瀉造成身體脫水與電解質不平衡，若嘔吐與腹瀉情況嚴重，建議應就醫打點滴補充。

(中時電子報)