有愛無礙真情之旅 林佳龍夫婦歡送

讓身障者也可以開心出遊，2300名身障者與照顧者今天搭乘60輛遊覽車出發，台中市長林佳龍與夫人廖婉如都到場歡送，感謝各方協助促成這項旅遊活動。

60輛遊覽車、4輛復康巴士，超過2300名身心障礙朋友與家屬、志工，上午在台中市南屯區花市停車場集合準備出遊，在林佳龍夫婦與台中市社會局長呂建德的歡送下，展開「有愛無礙，真情之旅」活動。

這項愛心活動今年已進入第10屆，已累積帶著1萬8000人次身心障礙人士到遊樂園遊玩。林佳龍說，感謝有愛無礙關懷協會、台灣大台中發展協會、登田營造、東海同濟會等眾多企業與團體響應，讓身心障礙朋友綻放笑容、照顧者也獲得喘息與放鬆的機會，這是令人感動的善行義舉。

林佳龍表示，「有愛無礙，真情之旅」邁入第10年，活動緣起是愛無礙關懷協會創辦者、新亞裕旅行社的總經理張鼎盛，因家中兩個弟弟也是身心障礙者，發願帶身心障礙者與照顧者走出戶外圓夢，由愛生愛、美生美，喚起大家做志工、捐款、出車，促成這趟身心障礙者的「地表最大規模移動」圓滿進行；廖婉如也期待大家今天都能盡情享受冬日的暖陽。

「有愛無礙，真情之旅」規模越辦越大，相對也需要更多志工和社會力量，長期負責志工招募與培訓的台灣青年基金會表示，今年總共招募140多名志工，活動雖訂於平日，許多志工特地排休或請假參加。曾參加過的蕭姓志工說，服務過程讓他提醒自己要多多看見不一樣的需求，期許自己為這社會帶來更多力量。1060112

(中央社)