陽明山美軍俱樂部重開放 變身文創園地
台北市文化局今天說，透過「老房子文化運動」媒合科技業者和台灣銀行，重新修整陽明山的美軍俱樂部成文創園地，2座游泳池也成戶外水池和展演廳，即日起重新免費開放。
台北市文化局上午召開「老房子文化運動計畫：陽明山美軍俱樂部」修建完成開幕記者會，市長柯文哲、錸德集團董事長葉垂景、鈺德科技董事長張昭焚、台銀副總經理張鴻基等人出席。
文化局說，「老房子文化運動」是針對各處公有閒置荒廢房舍尋求解套的路徑之一，因台北市文化資產數量眾多，過去因經費、人力不足，導致荒廢閒置。
「老房子文化運動計畫」首創由公部門主動發起媒合平台，透過公開招標與評選，釋出台北市國產署、台銀、台鐵等公有閒置老建築，以「從修繕到經營都是同一團隊」理念，結合民間資金修復老房子，並做為藝文團體與文創工作者展示與經營空間。
文化局說，該計畫從民國101年底推動迄今，已評選出19處標的，優勝團隊是自費修復公部門老房子，目前已修復完成正式營運為10處，營運籌備中2處。
「陽明山美軍俱樂部」產權屬台灣銀行，透過文化局的老房子媒合平台，在103年4月7日公開招標，當時有3個團隊投標，最後由鈺德科技以豐富音樂內容中選。
重新修整「陽明山美軍俱樂部」是「老房子文化運動計畫」截至目前投資金額最高的標的，得標業者共計投入新台幣9500萬元修繕及活化。
文化局說，歷經2年多的修復工程及軟硬體規劃，把占地近千坪美軍俱樂部蛻變為融合黑膠故事館、錄音室、室內戶外展演空間、音樂講堂並結合美國南方美食，可免費入內參觀，預計將成為陽明山遊憩新亮點。1060112
(中央社)
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