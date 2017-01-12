活化陽明山美軍宿舍 柯文哲：有審查

台北市長柯文哲今天說，陽明山美軍宿舍群還有一些地方還未改進，「不理就永遠破破爛爛，所以要活化」，且不是隨便蓋，有相關審查過程，「政府就是要做事，不然要幹嘛」。

媒體日前報導，陽明山美軍宿舍群所有權人台灣銀行釋出房舍招租，供業者進駐開店，但因業者把紅磚外牆漆成鮮紅色、用柵欄取代灌木叢圍牆，還要求增闢停車場，文資團體質疑台北市文化局與台銀疏於把關。

柯文哲上午出席「「老房子文化運動計畫：陽明山美軍俱樂部」修建完成開幕記者會，會後受訪，媒體詢問，關於文資團體抗議北市府和台銀疏於管理的處理。

柯文哲說，現在有一些地方還沒有改進，「你不理，就永遠破破爛爛，所以要活化」，活化的過程要找人來蓋，且有相當程序的審查，這些建築物都有審查過程和經營項目管理，不是讓業者隨便蓋，「政府就是要做事，不然要幹什麼」。

至於外牆漆成紅色部分，如何改善。柯文哲表示，這是一個問題，業主是台銀，台銀又租給其他人，北市府是管理機關，但因有時候會牽扯到法律爭執，反正「每天都有煩人的事，就一樣一樣解決掉」。1060112

(中央社)