血液基金會董事長葉金川 下午宣布辭職

我要評比

台灣血液基金會今天表示，受不實報導打擊，血液庫存1日內驟降，基金會董事長葉金川下午2時30分將對外宣布辭職。

媒體報導，血液基金會向醫療院所收取血液工本材料費，年收入達新台幣30億元，更坐擁房產、資產達50億元，並質疑實際資金來自中國國民黨，不當黨產處理委員會已接獲檢舉準備調查。1060112

(中央社)