治食道癌少挨刀 台大創新手術躍國際

食道癌患者以往開刀切除得在胸、腹各開4個洞，但台大醫院近年獨步全球，研發「單孔微創手術」，胸、腹各開1個洞就能切除腫瘤，2年來已治療60多名患者，躍上國際知名雜誌。

根據國健署統計，食道癌高居10大癌症第9名，台大醫院胸腔外科主任李章銘今天表示，食道癌多發生在50歲以上男性，高達8成患者都有吸菸、喝酒、吃檳榔，但因食道沒有感覺受體，初期通常不痛不癢，直到吞嚥開始不舒服通常已是中晚期。

李章銘指出，食道癌手術因牽涉到食道的切除與重建，必須橫越胸、腹、頸部多重身體重要部位才能完成整個步驟，不僅挑戰性高，術後併發症的風險也較大。

台大醫院近3年來，研發全球第一個單孔微創食道癌手術，利用胸腔鏡、腹腔鏡，讓患者在微小傷口下可得到完整的食道切除與重建手術治療，至今已治療60多名食道癌患者，相關成果已陸續發表於歐洲心胸外科、內視鏡外科等著名國際雜誌。

李章銘說，「傳統微創手術」最少得在胸、腹各開4個洞才能進行，但「單孔微創手術」則只需在單孔微創各開1個洞，不僅減少30%疼痛，術後住院期間也從最長2週縮減到1週就能出院。

今年67歲的陳先生，過去50多年喝酒、抽菸、吃檳榔樣樣來，前年到醫院做健康檢查時，意外發現食道癌，在李章銘建議下接受單孔內視鏡手術切除3公分腫瘤，他表示，術後除了吞東西有點卡以外，幾乎完全不會痛。

食道癌初期是沒有症狀的，台大腫瘤醫學部醫師成佳憲指出，一旦出現症狀通常已是中晚期，其徵兆又分為3階段，一開始會感到吞東西「卡卡的」，接著聲音也會變得沙啞起來，再嚴重一點還會覺得時不時胸痛，最後就連吞口水、吃東西都會痛。

預防食道癌，除了要保持良好生活習慣，飲食也相當重要，李章銘說，戒掉菸、酒、檳榔是首要關鍵，並且要少吃高溫、醃漬食物，這些食物都可能傷害食道黏膜，啟動致癌機轉，並且切記天天5蔬果，每天喝一杯綠茶，也可以降低致癌風險。1060112

(中央社)