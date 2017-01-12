鴻夏擬上半年合資設立醫療健康公司

日本「產經新聞」報導，已納入鴻海旗下的夏普今天透露，正與鴻海協商合資設立醫療健康事業相關公司，預定今年上半年設立。鴻海朝著出資逾半的方向在協商。

報導指出，鴻海希望跨足醫療設備產業，成立了以醫師為核心的醫療事業小組，但在產品的研發上，還沒有成績。夏普大約50年前就開始應用半導體、掃描技術，在日本境內販售醫療器具的超音波洗淨儀器、偵測空氣中浮游細菌的微生物掃描器等醫療機器。

因此，鴻海與夏普思考，將夏普的這些技術與鴻海的醫師小組分工合作，以研發醫療健康領域的新產品。

夏普的高層認為，目前用於媒體等業務用的超高解析度8K液晶顯示器可擴大影像，放映很細微的細節，將來這技術可活用於手術等的醫療現場。1060112

(中央社)