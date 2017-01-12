坐鎮遼寧號中共海軍司令吳勝利 傳退休

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據報導，中國大陸海軍司令已經換人，由60歲的南海艦隊司令沈金龍中將接替年屆71歲的吳勝利上將。吳勝利曾坐鎮首次繞台演訓的共軍遼寧號航艦。

香港明報今天在報導中轉述大陸網站的消息指出，吳勝利已是超齡服役，他仍保留中共中央軍事委員會委員職務，預料秋季中共第19次全國代表大會（19大）時將會退役。

報導表示，生於1956年10月的沈金龍是上海南匯人，歷任海軍北海艦隊驅逐艦第10支隊支隊長、旅順保障基地司令、大連艦艇學院院長等職。

沈金龍2011年出任海軍指揮學院院長，被視為是學者型將軍。

2014年8月，由沈金龍擔任編隊指揮官的大陸海軍艦艇編隊，首度赴夏威夷參加美國主導的2014年環太平洋海軍演習，同年12月他升任南海艦隊司令。

大陸國防部官網2016年12月23日深夜以新聞稿公布，遼寧號航空母艦編隊攜帶多架殲15戰鬥機和多型直升機展開「跨海區」訓練和試驗任務，中共海軍司令吳勝利坐鎮遼寧號指導。

中華民國國防部表示，中共遼寧號航艦編隊沿中國大陸沿海向北航行，已於今天清晨6時30分脫離台灣海峽北返歸建。1060112

(中央社)