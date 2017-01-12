肝癌化療導管納健保 患者可省2.4萬
肝癌患者福音，健保署今表示，用於肝癌栓塞療法的「肝動脈導管」，自今年元旦起已納入健保給付，每名患者可省下2.4萬元，預估每年約有600人次受惠。
衛福部健保署今天指出，肝癌高居國人10大癌症死因第2名，每年約有8000多人被奪去性命，肝癌的治療以手術切除為優先考慮項目，其他則有經導管栓塞療法、局部酒精注射、電燒療法、冷凍療法、放射治療、化學治療、標靶治療等。
健保署表示，肝癌患者中，某些不適合接受手術的病人，或因伴隨肝硬化及肝功能不佳、雙側肝臟多顆腫瘤、腫瘤太大或手術後復發性肝癌等因素，臨床上可選擇「經導管肝動脈栓塞療法」，透過裝置肝動脈導管，將化療藥物經由皮下注射座（Port-A）輸送到肝臟的腫瘤部位，達到殺死癌細胞的目的。
健保署指出，這種治療方式的特色在於局部及重複施打藥物，在病灶處達到藥物最高濃度但其他部位濃度卻很小，可大幅降低副作用，且不傷害到身體其他器官組織的優點，進而提升肝癌治療的效果。
健保署表示，為了讓醫師在臨床治療上有更多選擇，在召開藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議後，同意在今年1月1日起將用於栓塞療法的「肝動脈導管」納入健保給付，一條導管支付價格為新台幣2萬4000元。
健保署強調，這次納入健保給付的「肝動脈導管」醫材，給付條件限於肝癌（含肝內膽管癌）且無肝膽以外轉移的患者，接受動脈化學藥物治療，並規範用在肝癌時進行動脈化療及膽管癌動脈化療，預估每年約有600人次受惠，費用支出約1440萬元。1060112
(中央社)
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