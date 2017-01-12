鹿港各界匯暖流愛的故事溫暖弱勢心

鹿港鎮長黃振彥感謝各界捐贈愛心。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所舉辦低收入戶冬令慰問關懷活動。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所舉辦低收入戶冬令慰問關懷活動，各公司行號和愛心人士一起響應，交織了一則則感人故事，今天共發放300戶低收入戶，198萬2000元和600包白米，每戶可領6600元補助。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所舉辦低收入戶冬令慰問關懷活動，各公司行號和愛心人士一起響應，交織了一則則感人故事，今天共發放300戶低收入戶，198萬2000元和600包白米，每戶可領6600元補助。（吳敏菁攝）

鹿港的冬天特別溫暖，鹿港鎮公所舉辦低收入戶冬令慰問關懷活動，各公司行號和愛心人士一起響應，交織了一則則感人故事，特別的是28歲郭獻文，省吃儉用，沒特別娛樂，還把年終獎金省下來，首度伸出愛的援手，今天共發放300戶低收入戶，198萬2000元和600包白米，每戶可領6600元補助。

捐助者花壇大通電子公司董娘謝阿柳女士曾從事教職，因在彰化開電器行，早年要騎單車到和美、伸港去送貨，深知底層百姓艱辛，所以發願在自己有能力之餘一定要多行善，大通電子長期在彰化縣許多鄉鎮救助低收入戶，義行感人。

以鹿港木匠莊泉、施喜夫婦為名捐助，由其公子現任長榮大學台灣研究所教授、台師大台文所兼任教授莊萬壽捐出200萬元設立專戶，逐年發送鹿港鎮列案的低收入戶，表彰父母親一生艱苦又關懷弱勢的精神，今年連續第3年。

股票上市公司昭暉實業主要製造與銷售汽車零組件，與正誠慈善會也都長期關懷地方弱勢族群，贊助這項活動已有數年。

另外，鹿港鎮頭崙里的昇歷金屬公司，董事長王資仁樂善好施，首度委託鎮公所辦理慰問低收入戶，送給每戶1000元紅包，王資仁說，年輕時創業，也是向人借錢才有後來的成果，在自給有餘力的時候，也希望給弱勢家庭一些幫助。

28歲的郭獻文在彰濱工業區上班的郭獻文說，他出社會工作5年，目前有穩定的收入，很感謝在職場上一路提攜的貴人與朋友。

黃振彥表示，感謝企業不忘回饋社會，致力公益精神，讓鹿港在地的低收朋友，感受社會的溫暖。過個充滿濃濃人情味的新春佳節。

(中時)