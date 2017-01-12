高等法院增2副發言人 現身活動記者會

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台灣高等法院今天增設2名副發言人邱忠義、李國增，並表示明天與伊甸基金會合作在司法大廈舉行「寒冬送暖愛心義賣活動」，公設辯護人揮毫寫春聯義賣吸睛。

台灣高等法院發言人周盈文帶領邱忠義及李國增今天手持「麥克提亞MICROTIA」紙板現身愛心活動行前記者會表示，因應新修正的新聞發布作業要點，增設民事及刑事副發言人，紙板是取台語諧音，不要再講的意思。

周盈文說，明天下午2時起與伊甸社會福利基金會合作，在司法大廈三樓大禮堂，共同舉辦「寒冬送暖愛心義賣活動」邀請司法院、台灣高等法院檢察署及台北地方法院等機關長官及同仁共同響應，司法院長許宗力也會蒞臨共襄盛舉，希望透過同仁齊力拋磚引玉，幫助身心障礙的弱勢族群，提升司法親民形象。

周盈文說，未來每年都會做愛心行善活動，明天同時舉辦第二屆高院好聲音，已有多位法官及同仁報名參加，將引吭高歌，散播歡樂，「歡歡喜喜唱好歌，自自冉冉行善事」。

活動現場由伊甸基金會提供庇護工廠學員手工製作的新年賀卡、環保袋、羊毛氈零錢包等產品，並由公設辯護人郭書益及書法社同仁現場揮毫書寫春聯，共同進行愛心義賣。這次義賣活動的所得將全數交由伊甸基金會，竭誠歡迎各司法機關同仁以及社會大眾一同參與，發揮愛心，寒冬送暖。1060112

(中央社)