孟耿如拍戲重摔 黃子佼超心疼

藝人孟耿如日前拍爆破戲，卻意外重摔落地。男友黃子佼今天表示，事後看過側拍畫面覺得很驚悚，「真的很難過」，也說女友恢復狀況還好，但偶爾會頭暈和頸椎不適。

媒體報導，孟耿如日前在拍公視戲劇「麻醉風暴2」時，疑工作人員鋼絲操作不當，導致後腦重摔在地，送往附近醫院急診後並無大礙，仍在等待檢查結果出來；但她本人盼低調處理，不想模糊戲劇焦點。

黃子佼上午主持新光三越台北信義新天地A11全館改裝開幕記者會，會後接受媒體聯訪時，才開口就長嘆一口氣，隨即表示，「覺得藝人真的要自求多福」。

他回憶說，去年11月某晚突然接到電話，得知孟耿如拍戲摔倒，他就立即飆車到林口的醫院探視，當時孟耿如還在進行醫療診斷，但她是個堅強的女孩，一滴眼淚都沒掉。

黃子佼表示，自己當下情緒很複雜，有點生氣又不能怪罪太多人，「因為沒有人想要發生這種事」。

隨後在看完拍戲側拍畫面後覺得太過驚悚，黃子佼便和孟耿如商量決定不要對外公布，不然會嚇到很多人，劇組也一直道歉。

他回憶說，當時現場事件是一瞬間發生，在拍攝爆炸場面時，孟耿如本來應該要往後彈飛，但身上鋼絲有一根沒拉好，結果就變成頭部重摔著地，看了畫面後真的很難過。

「演員真的不簡單，有時命是掌握在別人手裡」，黃子佼呼籲，拜託各行各界的從業人員堅守崗位、做好份內事，才不會造成別人的意外。

黃子佼也提到孟耿如近來恢復狀況，大致還好，偶爾會頭暈和頸椎不適，這兩個月來也不斷進行斷層掃描和核磁共振，但因她本身就有跳舞所導致的舊傷，脊椎和頸椎都連帶受影響，預計今天核磁共振檢查報告會出來。

他語帶不捨地說，「她對事業也很拚，但也不能叫她不要拍戲」。1060112

(中央社)