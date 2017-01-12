外交部：奈國一中委員會曾決議關閉我駐處

外交部發言人王佩玲今天說，自從2001年「中華民國商務代表團」遷往奈及利亞新首都阿布加後，中國大陸持續施壓，奈國外交部內部「一中委員會」更曾作成決議，要求關閉我駐處。

中國大陸外交部長王毅訪問非洲5國，中新社報導，王毅當地時間11日在阿布加與奈及利亞外長奧尼亞馬共同會見記者，王毅說，幾天前，奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員和機構與台灣發生任何官方往來。

王毅說，「中方讚賞尼方（大陸稱奈及利亞為尼日利亞）堅持一個中國原則並採取果斷措施解決影響兩國政治互信的歷史遺留問題。堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。」

王佩玲上午在外交部記者會表示，我國與奈及利亞為推動互利的經貿實質關係，於1990年11月21日簽定互設商務代表團備忘錄。中華民國在1991年4月在奈國舊都拉哥斯設立「中華民國商務代表團」，奈政府則在1992年11月在我國設立「奈及利亞駐華商務辦事處」。我駐處後在洽獲奈國外交部及商務部正式同意，於2001年8月自拉哥斯遷往奈國新都阿布加。

她表示，自此中國大陸即持續施壓奈國政府將我駐處遷回至拉哥斯，一直至2009年年底，中國大陸仍為奈國經貿官員訪台向奈國政府抗議施壓，以致奈國外交部內部「一中委員會」曾於2010年1月作成決議，要求關閉我駐處。

對於王毅召開記者會時機適逢總統蔡英文出訪中美洲友邦，王佩玲表示不做解讀。1060112

(中央社)