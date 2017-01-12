中信金購地弊案 張明田等5人遭起訴

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台北地檢署偵辦中信銀內湖購地弊案，查出中信銀董事長室專門委員張明田、中信主祕陳永晉，涉嫌透過人頭與建商合購土地，再以高價轉賣給中信銀，涉嫌套利10億餘元，今依《證券交易法》起訴張明田、陳永晉、張的胞弟張明人、中信銀行舍管理部副理柯弘達、中信銀協理陳立三等5人。

中信2015年以51億4000萬元買下長虹建設內湖房地作為資訊機房，金管會質疑此案涉違法套取價差。去年6月，檢調發動首波搜索，查扣土地交易清冊，並傳訊長虹董事長李文造、中信銀董事長顏文隆等人說明，今年初亦曾傳訊中信慈善基金會董事長辜仲諒作證。

檢調過濾土地買賣契約、鑑價報告等扣案卷證發現，疑有中信內部人涉及關係人交易，與外鬼聯手浮報內湖資訊機房及行政大樓房地價金藉此套取中信資金，中信花了51億買地，高出實際價格17億元，造成中信損失。

檢調查出，內湖機房土地地主為永約開發，長虹建設與永約共同開發興建地上10樓、地下4層廠辦大樓，但永約開發大股東、慶瑞開發董事長巫春香與中信集團關係不錯，其夫婿張明人正是中信銀董事長室專門委員張明田弟弟。

檢調懷疑，巫春香是受中信內部人指示出任永約大股東，裡應外合誘騙中信銀低價高買內湖房地，並隱匿關係人交易，但追查後認罪嫌不足，不起訴巫春香。

(中時)