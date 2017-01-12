政院通過師培法修正案 放寬師培生實習規定

行政院會今天審查通過「師資培育法」修正草案，未來師資培育生將從現在的「先實習再檢定」，改為「先檢定考再實習」，另外，師培生畢業後可以前往偏鄉或海外例如東南亞或大陸擔任代理老師2年，可折抵半年教育實習，全案將送立法院審議，通過後預計107年上路。

過去師資培育生都是畢業後先實習半年，再參加教師檢定考試，不過，每年平均有4成師培生沒有通過考試，造成浪費，為了讓學生能更專心實習，對未來教學更有幫助，教育部修正「師資培育法」，把目前「先完成實習再參加檢定考」，改為「先檢定考再實習」，估計未來實習生會從現在的8千人降為5千人，也減輕了學校的負擔。

教育部次長蔡清華表示，這次修法也放寬大學師資培育課程的規定，未來師資培育大學可依據師資職前教育課程基準自行訂定師資職前教育課程，讓師培大學可以更有特色。

此外，為減輕弱勢學生經濟壓力，這次放寬實習規定，蔡清華表示，未來師培生只要前往偏鄉或海外台校擔任代理教師2年，可折抵半年實習，並領取代理教師薪水。實習半年學生，可從第3個月起，擔任代課教師或負責補救教學課程並支領鐘點費用，每週不超過8堂課。

另蔡說，教育部也將補助中低收入學生或經學校認定清寒學生實習習間每月1萬元，總共6萬元助學金，預估每年補助100名。

為讓新舊法可以順利銜接，蔡清華次長表示，已經修畢師培課程的學生，在10年內可依舊制辦理，而目前正在修課學生，則是6年內依新規定取得教師資格。

(工商)