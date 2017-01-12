對16年狂粉這樣做 周杰倫讓家長放心了！

周杰倫不僅親民還對粉絲超好，昨回應鐵粉16年愛戴，演唱會後真的請他一起去吃宵夜。(翻攝自周杰倫臉書)

形象酷帥的周杰倫其實很親民，對粉絲尤其好。(中時資料照片)

天王周杰倫自本月8號起降臨香港紅館，一連開9場「地表最強」演唱會，自然是場場爆滿，而主辦方也貼心安排偶像與歌迷互動，昨天周董照預訂開唱，在合唱橋段點中一名死忠男性粉絲，對方透露追他追了16年，周董做了一個決定， 用行動告訴粉絲的親友，「周杰倫」值得追。

周杰倫昨天在臉書po出了這個小故事，表示這位被點中的死忠歌迷，表示父母和好友都不知他「16年追星到底在追什麼」，該粉絲霸氣回應：「我追的不是星，是一種精神」，讓周董感動，於是天王說：「我直接在舞台上說，等一下我唱完請你吃飯」，而演唱會結束後，周董真的信守承諾，貼出兩人一起吃公仔麵的照片。

事實上3年前周董也被報導過貼心事蹟，有歌迷夜間遛狗巧遇周杰倫，沒想到歌迷手機剛好沒電，周董不但答應合照，還願意等對方回家拿有電的平板電腦回來，期間竟然幫忙遛狗，現在又說到做到請粉絲吃宵夜，讓不少粉絲直呼感人，也紛紛分享天王的親民事蹟，有人更許願：「有一種精神叫做周杰倫，我也追了你10多年，也希望有1天可以和你吃個飯」。

(中時電子報)