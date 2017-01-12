國中會考5月20日 21日舉行 完全免試學生也要考
今年國中教育會考5月20日、21日舉行，各考區簡章明天公告於全國19個考區（場）試務主辦學校網站。教育部國教署長邱乾國今表示，今年雖有一些考生透過「完全免試」就有學校可讀，但他們仍應參加會考，成績會作為進入高中職前補救教學的依據。
邱乾國說，全國國中應屆畢業生都應該參加國中會考，免收報名費，由所就讀學校於3月16日至18日集體報名；非應屆國中畢業生參加國中會考，收取報名費500元，可於3月13日至15日自行上網（http://cap.ntnu.edu.tw）填報名表後，並於3月16日至18日至考區試務主辦學校辦理報名。另外，考生報名後將於4月14日寄發准考證，6月9日寄發成績通知單。
今年全國有15所高中職辦理「完全免試」，包括新北市金山高中、新北市雙溪高中、馬祖高中、仁愛高農、白河商工、後壁高中、玉井工商、高雄市六龜高中、蘇澳海事、玉里高中、光復商工、花蓮高農、關山工商、成功商水及澎湖海事等校。
這15所高中對應的國中學生，不用會考成績就能升學，錄取榜單也在會考前公布，他們還需要參加會考嗎？邱乾國表示，會考除了用來檢測國中生學習成效外，相關成績也會作為進入高中職前那個暑假是否必要進行補救學的依據，因此他們還是要參加會考。預估今年參加會考的學生有24萬多人。
邱乾國表示，以前視障生考英聽時，播音系統只讀試題，至於答案選項，考生要從盲用電腦裡再聽另一種聲音來作答；今年不一樣，將提供視障生英聽試題及選項播音服務。
教育部表示，今年會考將全面開放使用冷氣，冷氣溫度以設定於攝氏26至28度為原則。惟考量學生之個別需求，選擇使用「非冷氣試場」的考生，可於報名時提出申請。
(中時)
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