SBL》本周話題仍熱 達欣力保龍頭 貝倫鳳還巢

富邦找回上季最佳洋將貝倫，本周將在中原大學上場亮相。(報系資料照)

第14季SBL本周續在「袖珍」的中原大學體育館登場，聚焦話題仍然不少，台北達欣想在農曆年前「封關周」保住龍頭位置，必須先贏富邦勇士與台啤，勇士洋將也從李恩換回上季年度洋將貝倫，李恩則改到台銀效力。

農曆年前最終戰役上演

本周將是農曆新年之前，SBL最後1周進行例行賽(因為下周進行明星賽)，各隊無不想要爭取勝績，才可爭取放更多年假機會，目前15勝5敗暫居首位的達欣，當然很想本周繼續開出紅盤，關鍵仍在主控蘇翊傑能否復出。

富邦與新北裕隆、台啤戰績仍然咬得很近，只要哪隊主力一有狀況，排名就有可能下滑，璞園要先穩住第5位置，本周剛好碰上第6台銀與第7金酒，或有機會衝到5成勝率，不過本周最操的兩隊，還是都要3連戰的台銀與台啤。

貝倫鳳還巢待磨合考驗

幾乎毫無預兆，富邦突然決定找回貝倫取代李恩，有了上季場均28.4分、14.8籃板與1.3助攻的貝倫加盟，富邦的三分火力窘境，或可實質提升，畢竟貝倫上季三分命中率高達3成63，平均每場能夠投進2.3顆三分球。

不過富邦上季在進攻端幾乎倚賴貝倫與林書緯，本季卻有洪志善、蔡文誠、宋宇軒與張伯維等人加盟，貝倫不能再跟上季一樣擁有無限開火權，要如何「節制」他的火力，且跟新隊友重新磨合，富邦僅剩10場例行賽可以調整。

台銀選擇換掉奈維爾改找李恩的作法，則將面臨更嚴苛的考驗，因為李恩雖有不錯籃板與阻攻能力，進攻手段卻很單調，台銀原本就已常在關鍵時刻進攻當機，換來李恩恐怕更缺留勝武器，看來台銀總教練許智超打算豪賭一場。

達欣雙後衛再闖里程碑

隨著裕隆射手周士淵上周達成生涯4000分大關，本周最可能達成個人生涯里程碑的球星，就是去年完成終身大事的達欣「快樂教主」林冠綸，目前生涯總分來到2984分，很有機會本周成為「3000分先生」。

至於生涯累積990助攻的蘇翊傑，只要克服足底肌膜炎傷勢回到場上，趕在農曆新年前，達到生涯1000助攻並非難事，只是為了即將來臨的季後賽，或許直接讓他休到農曆年後的2月3日達欣與璞園之戰比較保險。

(中時電子報)