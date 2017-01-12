陸專家：美航空母艦 春節可能到南海
共軍航空母艦遼寧號北返後，美軍航空母艦卡爾文森號將抵亞太地區。中國大陸軍事專家認為，這次雙方沒碰頭可能有意「保留神祕感」，但卡爾文森號春節期間可能到南海航行。
遼寧號編隊2016年12月下旬赴西太平洋進行遠海訓練，隨即南下南海從事艦載機起降等試驗與訓練。中共海軍上午公布，遼寧號編隊已離開南海，12日凌晨北上通過台灣海峽，繼續執行後續任務。
另一方面，美軍卡爾文森號（USS Carl Vinson）戰鬥群5日由駐地加州聖地牙哥啟程前往亞太地區，接替必須維修保養的雷根號（USS Ronald Reagan）。
大陸環球網今天報導，大陸航空母艦專家李杰表示，依照美國核子動力航空母艦航速，從聖地牙哥基地到亞太地區需要2週左右，所以卡爾文森號可能在20日左右抵達南海或西太地區。
對於中美航空母艦未如外界預期在南海遭遇，李杰認為，這可能是雙方都有意保留「一定的神祕感」。
他說，美軍航空母艦編隊中有快速支援艦，所以不需要靠港補給，但要考慮編隊中其他艦艇遠航能力。此外，美國海軍先前公布將在亞太進行一系列演習和交流，所以卡爾文森號抵達亞太的時間可能更晚。
在美軍甫宣布在日本部署F-35B匿蹤戰鬥機的情況下，李杰表示，不排除卡爾文森號也在春節期間到南海「給中國人添堵（使人不愉快）」。1060112
(中央社)
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