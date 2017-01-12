培養科學傳播人才 屏東大學設科普頻道
由師範體系轉型的屏東大學3年前成立科普傳播學系，最近在網路上成立專屬頻道，讓學生實習如何傳播科學，系上副教授鄧宗聖表示，希望能為國內培養科學專業的傳播人才。
科普傳播學系這幾天成立「實驗媒體工作站」網路平台，讓學生發表成果。
鄧宗聖表示，屏東大學的科普傳播學系是國內第1個科普與傳播結合的學系，目前國內電視節目並沒有如Discovery與Nationa1 Geographic的專屬科普頻道，類似的科普節目都分散在各台節目中，屏東大學科普傳播學系成立專屬的科普網路平台，希望讓學生實習如何傳播科學知識，也讓民眾有個專屬管道能夠接觸到科普教育。
「實驗媒體工作站」首批作品最近發表，由鄧宗聖與助理教授張耀仁共同指導系上大二、大三學生共50多人發表作品，作品包括網路流言、氣象播報、能源報導、恐慌如何來、A片迷思等媒體現象提出反思，鄧宗聖表示，網路流言的探討類似台灣節目「流言追追追」及美國節目「謠言終結者」。
另外也針對系上教師共9人撰寫新聞報導，其中「我是一隻甲蟲」採訪「昆蟲博士與宅男的亞馬遜探險」一書作者劉藍玉。
另外，也結合屏東在地特色，例如原住民的數學和科學教育，利用原住民神話引導數學的學習，與海生館合作進行導覽推播。
鄧宗聖表示，國內傳播相關科系並沒有專精科普部分，屏東大學的科普傳播系主要是培養科普傳播人才，學生畢業後，如果進入科學相關媒體如牛頓雜誌以及博物館導覽解說領域，可以馬上上手。1060112
(中央社)
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