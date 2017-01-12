瓜國總統整天陪 府：看得出對邦交重視
瓜地馬拉總統莫拉雷斯以隆重軍禮歡迎總統蔡英文，雙邊會談後並國宴蔡總統，下午則陪同參觀安地瓜古城。國安會副秘書長曾厚仁說，莫拉雷斯整天陪同，看得出對邦交重視。
蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。訪團今天抵達瓜地馬拉。
瓜國總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）率政府官員，在文化宮舉行隆重軍禮儀式歡迎蔡總統；兩國元首雙邊會談後，莫拉雷斯國宴蔡總統。
蔡總統下午走訪獲聯合國教科文組織認定為「世界人類文化遺產」的瓜地馬拉古城安地瓜，希望加強兩國觀光合作；莫拉雷斯臨時決定陪同蔡總統，並充當導覽介紹安地瓜的特色，參觀前總督府，觀賞民俗表演。
走在安地瓜古城，蔡總統拿出360度環景攝影機，與莫拉雷斯開心自拍；逛到藝品店，蔡總統還買了風鈴、布偶當紀念品。晚間，蔡總統並在安地瓜晚宴莫拉雷斯伉儷，感謝瓜國盛情接待。
國家安全會議副秘書長曾厚仁說，「這樣的排場，一整天陪同蔡總統參訪，不是每一次都有的，很不容易，看得出（莫拉雷斯）對我們邦交的重視」。
曾厚仁說，早上的軍禮儀式，莫拉雷斯內閣成員全部到齊，台灣代表團正式團員也不過是20幾個人，「他們是全部的內閣成員出來耶，誠意可感」。
不過，蔡總統與莫拉雷斯參訪安地瓜時，發生一段小插曲；當時台灣媒體守在管制線外等待蔡總統，瓜地馬拉本地媒體湧上前搶拍蔡總統，台灣媒體見狀也靠近，卻被維安推開，引起雙方爭執。1060112
(中央社)
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