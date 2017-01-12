Luna頌樂HaNi跨團合作新曲

南韓演藝經紀公司Mystic娛樂消息人士今天表示，女團f（x）成員Luna、EXID成員HaNi、Mamamoo成員頌樂3人將推出合作曲，新曲於19日公開。

南韓「亞洲經濟」指出，曾為秀智和伯賢創作「Dream」的音樂人朴根泰（音譯）擔任此曲製作，這是一首充滿力量且輕快的POP SOUL曲風的歌曲。

擁有不同音色和個人魅力的Luna、HaNi、頌樂3人，在此次合作中將會帶來怎樣的成績，頗令粉絲們期待。1060112

(中央社)