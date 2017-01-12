川普首度承認 俄國選前發動駭客攻擊
美國準總統川普今天首度表示，他認為總統選舉之前發生的駭客攻擊是俄羅斯所為，但駁斥莫斯科發動攻擊是為了要要脅他的指控。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在當選總統後首度召開的記者會中明確表示，在距離就職還剩9天的這段時間內，他的行事風格不會銷聲匿跡。
川普在記者會上終於承認，他認為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的情報單位，就是在選舉前入侵民主黨電腦的幕後主使者，但聲稱這種事不會再發生。
川普說：「我認為就是俄國做的。」蒲亭「不應該這麼做，他也不會再這麼做了。比起其他人，由我來領導的話，俄國反而會更加尊重我們國家」。
儘管有部分共和黨人反對，但川普曾誓言會改善與俄國的關係。他表示，不確定自己是否能跟蒲亭相處融洽，也有可能做不到。他也不忘抨擊他的手下敗將民主黨競選對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。
他問道：「你們真心認為希拉蕊對蒲亭會比我更嚴厲嗎？」
他說，俄國不是唯一一個駭進美國目標的國家，還落井下石地說民主黨沒有足夠的網路安全程式。（譯者：中央社陳昱婷）1060112
(中央社)
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