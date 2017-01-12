政院施壓 血液基金會董事長葉金川 宣布辭職

葉金川辭去血液基金會董事長一職。 (資料照片)

針對周刊報導，血液基金會涉及不當黨產，血液基金會董事長葉金川方才透過基金會表示，將辭去董事長一職，主因是受到行政院的政治壓力，並將於下午2時30分召開記者會，說明辭職一事。

血液基金會強調，該基金會是全體國民、捐血人、熱心捐血公益團體的資產，政府和國民黨從未捐助，資產就是捐血場所設備，包括捐血中心、捐血站、捐血室、捐血車等硬體設施，和採血與檢驗儀器。

血液基金會指，全民醫療用血不應淪為政治操弄工具，也不是政黨鬥爭的賭注，且在周刊的不實報導後，已嚴重影響民眾捐血動力，血液安全庫存量一日驟降5000多單位；不僅危害有需求的病患安危，也汙辱長期奉獻的捐血人、和捐血事業的所有員工。葉金川在行政院壓力下，宣布辭去月薪30萬元的董事長一職。

(中時)