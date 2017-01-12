中山工商郭恆毅 一手扯鈴 一手花式籃球
高雄市私立中山工商學生郭恆毅國小五年級即考取街頭藝人證照，到處表演扯鈴技藝，他深知扯鈴界高手雲集，於是結合另個興趣「花式籃球」，現已練到能夠一手扯2個鈴、一手轉籃球，12日他響應校內公益活動上陣演出募款，博得全校師生喝采。
郭恆毅國小四年級參加冬令營開始接觸扯鈴，隔年即考取街頭藝人證照，他練得很勤，不斷挑戰各式花招，曾為了練單頭鈴，失手削掉右腳一大塊皮肉，但他沒有退卻，再花3年練成一次扯3個鈴。
他說，扯鈴界人才濟濟，為了打出名號，一定得出奇制勝，於是他去年結合扯鈴與花式籃球，獨創「一心二用」奇招，單手同時扯2鈴、另1隻手將高速旋轉的籃球控制得出神入化，變成他的成名獨門技。
郭恆毅去年率中山工商扯鈴校隊，獲全國民俗體育競賽高中組特優，為該校創下2連霸紀錄，他個人也奪得花式籃球比賽校園組冠軍；他將推廣扯鈴視為畢生職志，正努力加強外語能力，並攢下街頭演出賞金，預備到各國比賽、發揚扯鈴文化。
中山工商12日舉行歲末感恩活動，號召全校師生募款，全額捐給替校內身心障礙學生訓練工作能力的方舟就業服務協會，郭恆毅得知後主動要求上台演出，大秀「扯鈴加花式籃球」絕技，替慈善團體勸募。
(中時)
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